طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"

أعلنت المديرية العامة للطيران المدنيّ أنّ طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، مسجّلة في اثيوبيا، هبطت، فجر اليوم، في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت، تحت الرقم ET-AXK.وأكّدت المديرية، في بيان، أنّ جهاز أمن المطار أفاد بوجود عبارة "تل أبيب"، بحجم صغير، على جسم الطائرة وأنّه كان من الصعب جدًا رؤيتها عن بعد.وأوضحت الشركة الاثيوبية أنّها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار، الذي تهبط فيه الطائرة للمرة الأولى، بعد شرائها وهو ما حصل مع الطائرة.وأشارت الشركة إلى أنّها لم تنتبه إلى ذلك الامر، قبل استقدام الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت.وطلبت المديرية من الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة، قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليًا.وكذلك طلبت من الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أيّ شعار يتعلق بكِيان إسرائيليّ على طائرات الشركة، قبل هبوطها، في مطار رفيق الحريري الدوليّ-بيروت.