اليكم إجراءات مكافحة حشرة الـ"Calosoma Olivieri"...

استفاقت مناطق لبنانية عدة على انتشار كثيف للحشرات.

ففي السياق، أكّدت وزارة الزراعة، أن حشرة الـ "Calosoma Olivieri" ليست "صرصور" بل هي "خنفساء"، وبالتالي لا تنقل الأوبئة والأمراض ولا تستوطن كالصراصير داخل المنزل، بل ستموت خلال ساعات معدودة، وذلك بعد إجراء تجارب عديدة للتخلّص منها.



وأوصت الوزارة في حال زيادة أعداد الحشرات بشكل كثيف، بالإجراءات التالية:



١- إغلاق كافة المنافذ إلى داخل الأمكنة التي نود حمايتها، كالأبواب والنوافذ وبالإستفادة من المناخل (الحل الأفضل للمشكلة).

٢- إطفاء الأنوار في الخارج، وكذلك التي لا نحتاجها داخل الأمكنة التي نود حمايتها، مساءً.

٣- في الأحياء السكنية، إذا كانت أعدادها كثيفة بشكل لا يطاق، فإنّنا نوصي البلديات برش مادة "الدلتامثرين بتركيز ٥%" (١ ليتر لكل برميل - ٢٠٠ ليتر مياه - وبسعر حوالي ١٥$/ليتر)، مع التأكيد على الرش والإلتزام بالضوابط (خلو الشوارع من المارّة، عدم الرش في حال وجود رياح، ...) وكذلك التأكيد على الرش بالرذاذ وليس بالتدخين.

٤- داخل المنازل، وعند الضرورة، يمكن استخدام "مبيدات الحشرات الزاحفة" والتي تحتوي على المادة الفعالة "الدلتامثرين"، وهي المادة التي أظهرت فعاليتها بعد عدة تجارب (متوفرة في البخاخات الموجودة في الأسواق Baygon- Vape - Pif Paf ...إلخ).

٥- أمّا في الأماكن والمناطق المفتوحة وفي الهواء الطلق، فلا داعي للرّش، بل نؤكّد على عدم الرّش حفاظًا على التوازن الطبيعي والبيئي.

٦- ممكن شطف الشرفات والمداخل وقرب النوافذ بالماء المخلوط مع مادة الكاز النفطية، أو رش بعض الكاز حول المنافذ (أبواب ونوافذ).