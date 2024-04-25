مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني

أقر مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد .



كما أقر إقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد ، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان ، امين شري ، طوني فرنجيه وحسن مراد .



وقد تم اقرارهما بأغلبية النواب الحاضرين.