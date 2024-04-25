وفد كتائبيّ في دار الفتوى: السلاح الشرعيّ هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية دار الفتوى، لتقديم التهنئة إلى مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في مناسبة عيد الفطر وتعيينه عضوًا في مجمع الفقه الاسلاميّ، الذي عقد في الرياض.



ونقل الوفد تحيات رئيس الحزب النائب سامي الجميّل.



وضمّ الوفد أعضاء المكتب السياسيّ الكتائبيّ: الآن حكيم، جوزفين قديسي، مارون عساف، غسان ابو جودة وجورج اسطفان وتمّ التداول في آحر المستجدات.



وقال حكيم، بعد اللقاء: "كانت زيارة للتهنئة بالعيد واختياره عضوًا في مجمع الفقه الاسلاميّ، الذي انعقد، في الرياض."



وأضاف: "هذا فخر للبنان، كما تطرقنا الى الأمور السياسية وتحرك اللجنة الخماسية كما أكّدنا ضرورة انهاء الفراغ الرئاسيّ، الذي يزيد من التأزيم على الأصعدة كلّها في مؤسسات الدولة."



وشدّد حكيم على ضرورة ايجاد حل سريع للموضوع.



وقال: "كما كان اتفاق عام على أهمية احترام سيادة لبنان وان السلاح الشرعيّ هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة اضافة الى الوضع الانساني في غزة وانعكاس الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبنانيّ."