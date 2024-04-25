الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
33
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
33
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شقير وعد بالنهوض بسرعة قياسية: للتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية
أخبار لبنان
2024-04-25 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شقير وعد بالنهوض بسرعة قياسية: للتوصل الى حل جذري للأزمة السياسية
أكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنه "لا يمكن الحديث عن أمن وتنمية اقتصادية عربية من دون وقف الحروب وتحقيق إستقرار مستدام، كذلك عبر إنهاء التوتر في المنطقة|.
ونوّه شقير، في إفتتاح مؤتمر "ملتقى الامن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، "بما قامت به السعودية وإيران ببدء مرحلة جديدة من التعاون، الذي نأمل أن يمتد الى باقي دول المنطقة"، معتبرا انه "لتحقيق الأمن الإقتصادي العربي، يجب قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر في صلب أولويات الحكومات العربية، وكذلك وجود قناعة بترسيخ شراكة حقيقية في ما بينها، وايضاً أن تعمل كل دولة على تحقيق إستقرارها الناجز".
وطلب رئيس الهيئات الإقتصادية من "القوى السياسية اللبنانية بالذهاب فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادته الى الحضن العربي وإعادة الأشقاء العرب اليه".
ووعد "كقطاع خاص بالنهوض بالإقتصاد بسرعة قياسية، وأكبر دليل على ذلك ما تحقق في العام 2023".
ورأى شقير أن "ما تحقق في لبنان خلال الأزمة الإقتصادية، يخدم الأمن الإقتصادي العربي لأنه مثال ناجح يحتذى به، حيث توسع القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والإبتكار وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، وقد كان ذلك أساس الصمود وبداية النهوض".
أخبار لبنان
بالنهوض
بسرعة
قياسية:
للتوصل
للأزمة
السياسية
التالي
أمن الدولة تباشر بإخلاء السوريّين في الشمال
وفد كتائبيّ في دار الفتوى: السلاح الشرعيّ هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:13
"الصحة" نبهت من خطورة داء الكلب.. ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة
أخبار لبنان
07:13
"الصحة" نبهت من خطورة داء الكلب.. ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة
0
أخبار سياسية
15:40
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": بري قال لنا ما الهدف من الحوار...والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح
أخبار سياسية
15:40
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": بري قال لنا ما الهدف من الحوار...والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح
0
آخر الأخبار
15:21
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
آخر الأخبار
15:21
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
0
آخر الأخبار
15:07
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": الخماسية يمكن لها ان تعمل كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية ومن يقدّم الضمانة ليس سفراء الدول الخمس بل الدول الخمس
آخر الأخبار
15:07
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": الخماسية يمكن لها ان تعمل كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية ومن يقدّم الضمانة ليس سفراء الدول الخمس بل الدول الخمس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:37
المالية: احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها
اقتصاد
09:37
المالية: احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها
0
أخبار لبنان
09:30
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
أخبار لبنان
09:30
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
0
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
0
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-26
قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!
منوعات
2023-11-26
قتلها أمام ابنه البالغ 5 سنوات... والسبب: المايونيز؟!
0
منوعات
2024-04-05
"أفضل خطأ في حياتي"... امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ!
منوعات
2024-04-05
"أفضل خطأ في حياتي"... امرأة تفوز بجائزة اليانصيب عن طريق الخطأ!
0
أخبار دولية
2024-04-05
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
أخبار دولية
2024-04-05
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
0
رياضة
02:30
تشيلي تحتضن بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2025 بدلا من الأرجنتين
رياضة
02:30
تشيلي تحتضن بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2025 بدلا من الأرجنتين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
0
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
0
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
0
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
3
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
4
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
5
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
7
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
8
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More