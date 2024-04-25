مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين

رأى النائب فؤاد مخزومي أنّ ما حصل، اليوم، في شأن عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين.وتطرّق مخزومي، في لقاء مع البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،إلى الملف الرئاسيّ.ودعا النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية.