تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية

تظاهر تجمّع أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت والجرحى والمتضررين، أمام مجلس النواب، تزامنًا مع إنعقاد الجلسة التشريعية.



وأتت هذه التظاهرة، عقب إقرار مجلس النواب قانونًا متعلقًا بمساواة شهداء إنفجار مرفأ بيروت بشهداء الجيش، فيما ترك الجرحى، والذين يعانون من إعاقات دائمة أو جزئية في مهب العمليات والعلاجات من دون أي مساعدة.