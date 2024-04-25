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ميقاتي إستقبل كتلة "الاعتدال الوطني"... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا

أخبار لبنان
2024-04-25 | 07:50
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ميقاتي إستقبل كتلة &quot;الاعتدال الوطني&quot;... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا
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ميقاتي إستقبل كتلة "الاعتدال الوطني"... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتلة "الاعتدال الوطني" بعد ظهر اليوم في السراي، وضمت النواب: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
 
عطية 

بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية، مشيرا الى أن الاجتماع تناول مواضيع عدة. وأعلن أنهم وضعوا ميقاتي في أجواء المبادرة ونتائج جولاتهم وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، موضحا أن "الاعتدال" لا يزال حاضرا في كل امكاناته، "ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا الرئيس ميقاتي بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب".
 

وقال: "كما عرضنا لثلاثة مواضيع هي البناء ورخص البلديات المعطاة للبناء وهي بحوالي 130 الى 150 مترا بحسب موافقة وزير الداخلية، وهي تنسجم مع الشيوع الموجود في مناطقنا وتداخل الملكية، وانسجاما مع امكانات المنطقة، وهذا خبر جدا مهم وبالتعاون مع الزملاء ووزير الداخلية ان شاء الله أن يكون هذا التعميم بين أيدينا في الأسبوع المقبل. أما الموضوع الثاني فهو سلف اتحادات البلديات ونحن نعاني في موضوع النفايات، ونحن مناطق صندوق بلدياتها ضعيف جدا، بعد التمديد للبلديات هناك حاجة كبيرة لتغذية صندوق البلديات ورفع هم النفايات عنا".
 
وأضاف: "لدينا مكب ومعمل طالبنا بتشغيلهما وبدعم منطقة عكار كباقي المناطق، ولقد اتصل الرئيس ميقاتي بوزير المالية لمتابعة هذا الأمر. أما الموضوع الثالث فهو موضوع الأشغال، والصيانة هي للطرق المؤهلة، ونحن في عكار معدمون ولا طرقات نصل اليها، لذلك تمنينا على وزارة الأشغال تأهيل الطرق السيئة، وسنتابع هذا الأمر مع الوزارة، وسندعو الوزير إلى عكار".
 
 

أخبار لبنان

ميقاتي

الاعتدال الوطني

سجيع عطية

المبادرة

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