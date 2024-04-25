ميقاتي إستقبل كتلة "الاعتدال الوطني"... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتلة "الاعتدال الوطني" بعد ظهر اليوم في السراي، وضمت النواب: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.



عطية



بعد الاجتماع، تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية، مشيرا الى أن الاجتماع تناول مواضيع عدة. وأعلن أنهم وضعوا ميقاتي في أجواء المبادرة ونتائج جولاتهم وكان داعما ومشجعا وأكد أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، موضحا أن "الاعتدال" لا يزال حاضرا في كل امكاناته، "ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا الرئيس ميقاتي بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب".