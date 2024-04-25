الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
33
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
33
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة المالكين: لميقاتي الحق بتقديم مراجعة طعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بدلا من انتهاك الدستور
أخبار لبنان
2024-04-25 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
نقابة المالكين: لميقاتي الحق بتقديم مراجعة طعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بدلا من انتهاك الدستور
أسفت نقابة المالكين لانعقاد جلسة تشريعية من دون أن يصوّت النواب على إعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لنشره في الجريدة الرسمية، وأن يمرّ الأمر مرور الكرام، وكأنّ شيئًا لم يحصل، فيما تستمر الارتكابات في حق الدستور والوطن والمالكين القدامى.
وأسفت النقابة في بيان ، من أن يحتجز ميقاتي القانون في سابقة خطيرة ولا يحيله إلى النشر، خصوصا أنه أقرّ في مجلس الوزراء، مع ما يترتب عن هذه المخالفة من تبعات أبرزها تعطيل تطبيق قانون نافذ، ونشوء وضعيات قانونية غير سليمة، وزعزعة الثقة بالمرجعيات الدستورية ولا سيما مرجعية رئاسة الحكومة، التي ظهّرت نفسها بهذا السلوك مرجعية معادية لحقوق المالكين القدامى، ومتمادية في ظلمهم، مع العلم أن القاصي والداني يقرّ بالظلم اللاحق بالمالكين وبوجوب رفعه سريعًا بدلا من التعسف في استخدام السلطة للإمعان في ظلمهم.
وطالبت نقابة المالكين رئيس الحكومة بالعودة عن هذه المخالفة الدستورية ونشر قانون الإيجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن للرئيس ميقاتي الحق في تقديم مراجعة طعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بدلا من انتهاك الدستور، واستخدام صلاحيات منوطة برئاسة الجمهورية.
واعتبرت أن التعنت في هذا الموقف الذي يقر جميع الخبراء الدستوريين والنواب بأنه مخالفة فادحة، تظهر نيّة الرئيس ميقاتي بظلم المالكين ومن دون أي مبرّر، وإلا كيف يبرّر لنا دولته تركهم يتقاضون مبالغ دولار ودولارين في الشهر عن أقسام مؤجرة منذ أربعين سنة بالمجان.
واستغربت النقابة "موقف التجار المتمادي في ظلم المالكين القدامى، والذين يتمسّكون بالوضعية القائمة من دون محاولة تقديم حلول، حتى أصبح الجميع يصفهم بـ"المحتلين" في السر وفي العلن.
وتابع البيان :"نحن نتوقّع منهم أن يبادروا إلى إقرار زيادات للمالكين على بدلات الإيجار من تلقاء نفسهم كبادرة حسن نيّة، إلى حين نشر هذا القانون. كما نتوقّع منهم العودة عن تعنتهم بعدما أظهرنا لهم حسن النية، وأن يعودوا عن ظلمهم، فيبادروا إلى تقديم مقترحات مقنعة تنطلق من جوهر القانون الجديد، وذلك قبل فوات الأوان، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر من دون قانون يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين|.
وأكدت نقابة المالكين أن الأمور تنسحب على الإيجارات السكنية التي تسير نحو التحرير وإن تعثرت بعض الوقت بسبب تلكؤ اللجان القضائية، لكن التحرير آت لا محالة، والعشرات من الأقسام يتم تحريرها يوميًا بقانون نافذ للإيجارات السكنية.
أخبار لبنان
نقابة المالكين
قانون الايجارات
ميقاتي
التالي
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
ما جديد قضية الطفلة صوفي مشلب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
ميقاتي إستقبل كتلة "الاعتدال الوطني"... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا
أخبار لبنان
07:50
ميقاتي إستقبل كتلة "الاعتدال الوطني"... عطية: وضعناه في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا
0
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
0
صحف اليوم
00:22
ميقاتي أكثر إرباكًا... والاتفاق الذي حمله هوكشتين مقبول مبدئيًا (أخبار)
صحف اليوم
00:22
ميقاتي أكثر إرباكًا... والاتفاق الذي حمله هوكشتين مقبول مبدئيًا (أخبار)
0
أخبار لبنان
2024-04-24
ميقاتي وضع بري بنتائج زيارته لفرنسا ولقائه ماكرون
أخبار لبنان
2024-04-24
ميقاتي وضع بري بنتائج زيارته لفرنسا ولقائه ماكرون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:37
المالية: احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها
اقتصاد
09:37
المالية: احتمالية التأخير في صرف رواتب القطاع العام غير مرتبط بقبول استقالة مدير الخزينة وما رافقها
0
أخبار لبنان
09:30
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
أخبار لبنان
09:30
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
0
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
0
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع إستراتيجية دفاعية مشتركة "ذات مصداقية"
أخبار دولية
06:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع إستراتيجية دفاعية مشتركة "ذات مصداقية"
0
آخر الأخبار
01:52
غارة على سهل ايعات- بعلبك
آخر الأخبار
01:52
غارة على سهل ايعات- بعلبك
0
صحة وتغذية
06:17
تقرير الأمم المتحدة: تفاقم مشكلة الأمن الغذائي الحاد في 2023... وغزة في الأولوية
صحة وتغذية
06:17
تقرير الأمم المتحدة: تفاقم مشكلة الأمن الغذائي الحاد في 2023... وغزة في الأولوية
0
منوعات
02:00
"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
منوعات
02:00
"أريد أن أصنع حزاما ناسفا لأصبح شهيدا في الأولمبياد"... مراهق كشف رغبته عبر وسائل التواصل وهذا مصيره
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
0
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
0
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
0
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
3
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
4
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
5
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
7
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
8
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More