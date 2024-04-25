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الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
أخبار لبنان
2024-04-25 | 08:20
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الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى الخروج من الحلقة المفرغة والذهاب الى طاولة حوار والتفاهم لأنه بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام المؤسسات الدستورية حتى تكون بخدمة البلد ومواجهة الأخطار المقبلة.
كلام الخطيب جاء بعد استقباله كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان.
ميناسيان
وقال البطريرك ميناسيان إثر اللقاء: "تكلمنا عن بعض القضايا الحالية التي تدور في هذا البلد، ونحن جميعاً في سبيل الخدمة والإزدهار ووحدة هذا الوطن العزيز".
وردا على سؤال عن رئاسة الجمهورية، قال البطريرك ميناسيان: "نتمنى ان يكون هناك رئيس للجمهورية، ولكن لسوء الحظ الوضع السياسي يمر بصعوبات والوضع العالمي أيضاً".
الخطيب
من جهته، قال الخطيب: "تربطنا بغبطته وبالطائفة الأرمنية الكريمة علاقة مميزة، كما هي العلاقة مع سائر الطوائف اللبنانية". وشدد على أن هذه الاجتماعات واللقاءات طبيعية وضرورية، خصوصاً في هذه المرحلة لمواجهة التطورات الخطيرة والأوضاع الداخلية في البلد وما يعاني منه الشعب اللبناني من أزمات معيشسية وسياسية.
وأشار الى أن "هذا الواقع الروحي يجب أن ينعكس على القيادات السياسية في الاهتمام بوحدة البلد والحفاظ على مصالحه، وعلى السياسيين أن يقوموا بما عليهم من مسؤوليات لحل هذه الأزمات والحفاظ على البلد حينما يتعرض للأخطار".
أخبار لبنان
علي الخطيب
ميناسيان
حوار
رئيس للجمهورية
التالي
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