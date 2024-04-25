البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم

أكد بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، لمناسبة الذكرى التاسعة بعد المئة للإبادة الارمنية، أن كل الكلمات والتعابير و الأمثال نفذت أمام هذه الابادة والقمع الجماعي لشعب اعطى العالم من كل ما في الفكر من حيوية وعطاء من الانفتاح إلى الشهادة والى السلام لم يبق لديه سوى الرجوع إلى الجذور التي نبت منها وهي جذور الديانة المسيحية التي تكمش بها ودفع ثمنها بدمه برق وحياته.وقال البطريرك ميناسيان في العظة:" هذه هي مميزات وقيم هذا الشعب الأبي، الشعب الارمني الساعي للسلام والسلام يهرب منه، يقاوم الاضطهادات ويبقى المضطهد الوحيد أمام أنظار العالم. ولو عوقب ذاك الجرم في بدايته لما كانت الشعوب اليوم تنكل وتقتل وتنفى في الصحاري مثلما فعلوا في الماضي بالشعب الأرمني اي فينا نحن، ولا يزالوا حتى أيامنا هذه يعملون بكل جهد لجرنا إلى العنف والاجرام نحن ، أولاد واحفاد هؤلاء الشهداء ، رغم كل المساعي التي لا يزال يقدمها هذا الشعب الباسل ولكنها بدون جدوى بأن ضمائر الشعوب اليوم متخدرة ونائمة في سباق عميق".وشدد على "أننا أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم وسنكمل سعينا بالمحبة والانفتاح، بالتضحية والعطاء، وأبناء السلام والسلام نستقيه من نبعه الإلهي. الله هو ينبوع السلام وهو الذي قال:" طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون".