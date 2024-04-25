شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا

شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى خلال لقائه كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان على "أهمية التضامن الوطني والتنسيق الروحي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات المصيرية التي تواجهه، من تهديدات عسكرية على الحدود وأزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، تقتضي من الجميع وعي دقة المرحلة وإيثار المصلحة العليا على ما عداها، والنظر الى ما يحصن البلاد ويصون الدستور ويدعم المؤسسات".وأكد صاحبا السماحة والغبطة عقب لقائهما في دار الطائفة الدرزية في بيروت "التعاون المطلوب بين المسؤولين جميعا، من أجل التوصل الى تفاهمات وطنية، لمعالجة القضايا العالقة، والسعي الجدّي لإنهاء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، والعمل لاستعادة الثقة المفقودة، من أجل وضع البلد على سكة الحل المطلوب والانفراج المنشود".كما أكد شيخ العقل والبطريرك على "التواصل الدائم فيما بين المرجعيات الروحية وبذل الممكن، لتعزيز الايمان الروحي وصون المرتكزات والقيم والمبادئ التي هي أساس مميزات الوطن وضمان وجوده".كما التقى الشيخ ابي المنى منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع العامة المطروحة وموقف الأمم المتحدة منها.وأكدت فرونتسكا "موقف الأمم المتحدة في الوقوف الى جانب لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها، للحفاظ على البلد في ظل المصاعب والازمات القاسية التي يمر بها، لا سيما حيال الأوضاع المضطربة على الحدود مع اسرائيل والازمات الداخلية بمختلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير الاستقرار".كما شددت فرونتيسكا على أهمية تفعيل التشاور الداخلي بين الجهات السياسية كافة ودعم التوصل الى اتفاق على القضايا الأساسية فيما بينها، للحفاظ على الدولة والمؤسسات، وفي تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، لتطوير المشاريع التي تساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.