الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
أخبار لبنان
2024-04-25 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شيخ العقل التقى ميناسيان وفرونتسكا
شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى خلال لقائه كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان على "أهمية التضامن الوطني والتنسيق الروحي، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتحديات المصيرية التي تواجهه، من تهديدات عسكرية على الحدود وأزمات داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، تقتضي من الجميع وعي دقة المرحلة وإيثار المصلحة العليا على ما عداها، والنظر الى ما يحصن البلاد ويصون الدستور ويدعم المؤسسات".
وأكد صاحبا السماحة والغبطة عقب لقائهما في دار الطائفة الدرزية في بيروت "التعاون المطلوب بين المسؤولين جميعا، من أجل التوصل الى تفاهمات وطنية، لمعالجة القضايا العالقة، والسعي الجدّي لإنهاء الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، والعمل لاستعادة الثقة المفقودة، من أجل وضع البلد على سكة الحل المطلوب والانفراج المنشود".
كما أكد شيخ العقل والبطريرك على "التواصل الدائم فيما بين المرجعيات الروحية وبذل الممكن، لتعزيز الايمان الروحي وصون المرتكزات والقيم والمبادئ التي هي أساس مميزات الوطن وضمان وجوده".
فرونتسكا
كما التقى الشيخ ابي المنى منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع العامة المطروحة وموقف الأمم المتحدة منها.
وأكدت فرونتسكا "موقف الأمم المتحدة في الوقوف الى جانب لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها، للحفاظ على البلد في ظل المصاعب والازمات القاسية التي يمر بها، لا سيما حيال الأوضاع المضطربة على الحدود مع اسرائيل والازمات الداخلية بمختلف مستوياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان توفير الاستقرار".
كما شددت فرونتيسكا على أهمية تفعيل التشاور الداخلي بين الجهات السياسية كافة ودعم التوصل الى اتفاق على القضايا الأساسية فيما بينها، للحفاظ على الدولة والمؤسسات، وفي تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة، لتطوير المشاريع التي تساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
أخبار لبنان
سامي أبي المنى
ميناسيان
فرونتسكا
التالي
أسرار الصحف 25-04-2024
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": بري قال لنا ما الهدف من الحوار...والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:12
الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين
أخبار لبنان
11:12
الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين
0
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
أخبار لبنان
09:25
البطريرك ميناسيان بذكرى الابادة الارمنية: نحن أبناء السلام وللسلام نعمل وطريقه نعلم
0
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
أخبار لبنان
08:20
الخطيب استقبل ميناسيان: بدون حوار لا يمكن الوصول الى حلول
0
أخبار لبنان
2024-04-23
البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين
أخبار لبنان
2024-04-23
البطريرك ميناسيان: سيناريو الإبادات يتكرر في فلسطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
0
أخبار لبنان
11:19
وفد من حزب الله في كليمنصو...
أخبار لبنان
11:19
وفد من حزب الله في كليمنصو...
0
أخبار لبنان
11:12
الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين
أخبار لبنان
11:12
الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين
0
أخبار لبنان
11:05
اقتراح قانون لتأمين تغطية صحّية واستشفائيّة فعليّة ولائقة للأجراء
أخبار لبنان
11:05
اقتراح قانون لتأمين تغطية صحّية واستشفائيّة فعليّة ولائقة للأجراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:47
الشرطة تخلي موقعا جامعيا في باريس خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين
أخبار دولية
07:47
الشرطة تخلي موقعا جامعيا في باريس خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين
0
أخبار لبنان
2024-04-24
اليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة
أخبار لبنان
2024-04-24
اليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
0
حال الطقس
01:05
درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل
حال الطقس
01:05
درجات الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٥ اليوم... وتساقط للامطار مطلع الاسبوع المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
تقارير نشرة الاخبار
08:07
الولايات المتحدة بين الديمقراطية ومعاداة السامية
0
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
أخبار لبنان
06:27
مخزومي: عملية التمديد الثالث للمجالس البلدية جريمة بحق اللبنانيين
0
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
أخبار لبنان
05:28
مجلس النواب يمدد للبلديات ويحدّد القانون الواجب تطبيقه على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
0
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
أخبار لبنان
04:30
تجمّع أهالي شهداء الإنفجار يتظاهرون عقب الجلسة التشريعية
0
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
أخبار لبنان
03:46
ميقاتي في افتتاح ملتقى الأمن الاقتصاديّ العربيّ: حريصون على تهيئة البيئة السليمة للفرص الواعدة للاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
اخبار البرامج
15:07
قصة كازانوفا وجوجو... تعرف عليها وتزوجها بـ7 أيام: في مليون امرأة بدها ياني وأنا بدي جوجو "ولو قد ستي"!
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
3
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
خبر عاجل
02:26
عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية أدّى الى توقف خدماتها الالكترونية كافة وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر
4
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
خبر عاجل
05:11
مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها
5
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
اخبار البرامج
14:49
"كنت أبحث له عن عروس تكون أصغر مني"... أحمد أحب صديقة والدته السبعينية وتزوج منها وهذه قصتهما!
6
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
أخبار لبنان
02:28
طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية هبطت في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"
7
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
03:40
التحكم المروري: تحويل السير في محلة حامات باتجاه الطريق البحرية وصولا الى كوبا - البترون بسبب أعمال صيانة عند نفق شكا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
8
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
فنّ
05:48
نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More