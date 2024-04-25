بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة

أعلن الأمين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية اضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة من عصر غد الجمعة، في السراي الحكومي، يرمي الى اصدار القانونين اللذين أقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية.