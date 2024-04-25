ميقاتي بحث مع ماغرو في تحضيرات زيارة وزير خارجية فرنسا وعرض مع منصوري الوضع النقدي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، بعد ظهر اليوم، وتم البحث في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه للبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة عصر الأحد.



كما تم البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في الجنوب والملف الرئاسي.



واجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه في الوضع النقدي في البلاد.



وأطلع منصوري رئيس الحكومة على "نتائج زيارته للولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".