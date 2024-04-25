اقتراح قانون لتأمين تغطية صحّية واستشفائيّة فعليّة ولائقة للأجراء

تقدّم النائب نعمة فريم، مع عدد من النواب الآخرين، باقتراح قانون يقضي بتأمين تغطية صحّية واستشفائيّة فعليّة ولائقة للأجراء، من خلال إتاحة خيار للأجير ورب العمل بالتأمين الخاص لفترة موقّتة ومحدّدة، بانتظار استعادة الضمان لقدراته، ومن دون تحمّل كل الفرقاء من المؤسّسات وأرباب العمل والأجراء والضمان نفقات إضافيّة للخدمة نفسها.



وأوضح افريم أنه لم يكن قانونا معجّلاً مكرّراً، لأن الهدف منه هو العمل مع الضمان الاجتماعيّ واللجان المختصّة للوصول إلى وضع مناسب للجميع.