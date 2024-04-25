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الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين

أخبار لبنان
2024-04-25 | 11:12
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الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين
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الجميّل بعد استقباله فرونتسكا: نوافق على الحوار شرط الذهاب متساويين

ناقش رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، القرار 1701 والحرب الدائرة في جنوب لبنان، كما ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

النقاش تناول ايضاً موضوع التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وملف السوريين في لبنان وأهمية إيجاد حل سريع وعملي ومستدام له لما بات يشكله من ضغوط تفوق طاقة لبنان على التحمّل في ظل الأزمات التي يعانيها.

واعتبر الجميل، بعد اللقاء، أن شلّ الانتخابات البلدية والمجالس المحلية سيترجم كارثة كبيرة ستحل على اللبنانيين في كل القرى والبلدات في لبنان، في ظل وجود جزء كبير من البلدات المنحلّة غير القادرة على تصريف اعمال بالاضافة الى مزيد من البلديات التي ستكون بحالة من الشلل التام، مؤكدا أن هذا الامر يتحمّل مسؤوليته كل من يساهم بإبقاء البلد في حالته اليوم. 

واشار الجميل إلى أن الخوف اليوم أيضًا على الامتحانات الرسمية، إذ ان هناك كلامًا جديًا يتم التداول به للتعامل بالمنطق نفسه أي تأجيل الامتحانات الرسمية في كل لبنان لنفس الحجة المستعملة في موضوع البلدية.

وفي موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، اعتبر رئيس حزب الكتائب أن كل الحجج التي طرحت من أجل منع انتخاب رئيس سقطت، واولها الحجة التي تقول أن المسيحيين غير متفقين في حين أنهم اتفقوا على مرشح واحد فعطّل الفريق الآخر الجلسة، اما الحجة الثانية فتقول انه يجب الذهاب الى الحوار قبل الانتخاب في حين ان المطلوب واحد هو استسلام اللبنانيين لإرادة حزب الله، والواقع هو ان حزب الله يريد السيطرة على البلد عبر الرئاسة وكل الاستحقاقات فإما تجري كما يريد او لا تحصل.

ورأى أنه امام هذا الوضع ولهذا السبب كل من يدعونا للاتفاق، نقول له فقد اتفقنا، وكل من يدعونا للذهاب الى حوار نقول له اننا وافقنا شرط الذهاب متساويين خصوصًا وان الطرف الآخر يجاهر بأنه سيذهب الى الحوار بمرشح واحد وهو غير موافق على البحث بإسم آخر، وهذا الامر يمتد للوصول الى الحرب الدائرة في جنوب لبنان وهذا أخطر ما يمكن ان يحصل اليوم في البلد.

وأشار الجميّل إلى أن هذه الحرب لم يقررها اللبنانيون وهي تكلف لبنان واهل الجنوب غاليًا، تحصد المزيد من الارواح والضحايا، وتشلّ الاقتصاد وهذا ما سندفع ثمنه جميعاً، وإذا كان فإن احداً لم ير تراجع حدة القتال هناك او تراجع القصف الإسرائيلي على الجنوب نتيجة فتح الجبهة مؤكداً أنه لا يمكننا البقاء رهينة بيد أحد فلدينا ازمات كبيرة للمعالجة ومنها ازمة اللاجئين السوريين وكلها مرتبطة بوجود دولة ورئيس للجمهورية فيما اعادة تكوين الدولة مخطوف من قبل حزب الله. 

ورأى رئيس الكتائب ان ازمة السوريبن وهناك غياب للوعي الكافي عند جزء كبير من المجتمع الدولي بما يمكن ان تولده هذه الأزمة من خصوصًا بعد تردد معلومات عن تقلص المساعدات للاجئين.

وتمنى ان لا تتراجع وان تعطى لأصحابها في سوريا وليس فس لبنان لتشجيعهم على العودة.

وتابع:" ولكن اذا لم يحدث هذا الامر ومع تراجع المساعدات في لبنان فستزيد نسبة الجرائم حتما، اضافة الى الضغط الامني والانزلاق الى مزيد من العنف في الداخل بين اللبنانيين والسوريين وهذا ما لا نريده، كما اننا لا نريد ان يكون نصف المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الاجانب وهذا الامر لا يمكنه الاستمرار، فإذا كان المجتمع الدولي يريد تجنب العنف لديه وفي الداخل اللبناني عليه العمل على اعادة اللاجئين الى بلادهم، وتحديد المناطق الآمنة لعودتهم  والاكيد ان لبنان لم يعد بإمكانه تحمل وزر صراع لا علاقة له فيه، وانطلاقًا من هنا نتمنى ان تفهم الدول ان بقاء وضع اللاجئين على ما هو عليه اليوم يمكن ان يؤدي الى كوارث كبيرة سيتحملون مسؤوليتها."
 
 

أخبار لبنان

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