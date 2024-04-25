وفد من حزب الله في كليمنصو...

بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع وفد من حزب الله في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وضم وفد حزب الله كل من المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.



كما جرى خلال اللقاء البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة، وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بهذا الخصوص والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.