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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
2024-04-25 | 11:22
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم يوم الجمعة الواقع فيه 26 نيسان 2024 بتسليم الدفعة الخامسة من أوامر القبض المنجزة والدفعة السادسة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع واظهار الحدود، كما وان رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في امانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل جميع المراجعات في ما خص المعاملات المسلمة وسوف يسلم جميع أوامر القبض غير المدفوعة بعد. وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أمنتا السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
أخبار لبنان
المديرية العامة للشؤون العقارية
أمانات السجل العقاري
جبل لبنان
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