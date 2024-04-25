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أبو ناضر: تأجيل الانتخابات استقواء على إرادة الشعب
أخبار لبنان
2024-04-25 | 14:36
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أبو ناضر: تأجيل الانتخابات استقواء على إرادة الشعب
رأى الدكتور فؤاد أبو ناضر أن مجلس النواب أرجأ اليوم الانتخابات البلدية والاختيارية، في وقت يتلهى وزير الداخلية بـ"لزوم ما لا يلزم"، ويواصل تحديد مواعيدها، كأنها جارية في المواقيت المحدّدة. وهكذا، تسير السلطة التنفيذيّة بعكس السلطة التشريعية في خطّين لا يلتقيان، وعكس بعضهما شرق غرب، بحسب بيانه.
أضاف: "التأجيل استقواء على إرادة الشعب وعلى إرادته بإجراء الاستحقاق الانتخابي من أجل التغيير، وافراز فريق عمل موحد تجمعه الرؤية الإنمائية والخدماتية والاجتماعية. السلطتان التشريعية والتنفيذية كانتا مطالبتين بإجراء هذا الاستحقاق الضروري الذي لو حصل، لكان نجم عنه ضخ دم جديد يتولى تحقيق الإنماء المناطقي والخدمة الاجتماعية والمساهمة في معالجة النزوح السوري في لبنان ولجم فلتانه الجرائمي، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم تقرر أولا اعادة النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية".
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