عقيص لـ "جدل" : هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية...ويوجد طرق لإلزام المنظمات تسليمنا الداتا

أعلن النائب جورج عقيص أن هناك اوركسترا لا تريد الانتخابات البلدية وكل سنة تحت حجة معينة، معتبراُ بأنه لو كانت الحكومة فعلا تريد الانتخابات البلدية لكان نبضها أقوى لتنظيمها.ورأى في حديث لبرنامج لـ "جدل" عبر الـLBCI أن لا وجود للفراغ بل إما هناك سيناريو تمديد للمجالس البلدية إما إجراء انتخابات بلدية، وذلك، رداً على نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، بأن التمديد أفضل من الفراغ.واشار الى أنه ليس من الخطأ البحث في تقسيمات إدارية على صعيد البلديات وغيرها. وفي موضوع اللامركزية، قال: "كل نائب اليوم لا يذهب الى التركيز على موضوع اللامركزية سواء بمناقشة الاقتراحات الموجودة حاليا او بتقديم اقتراحات اكثر دقة وشمولية وعلمية هو نائب يخالف الدستور".اما في ملف النزوح السوري، اشار الى انه لاستعادة حقنا السيادي بتصنيف الناس وفي حال رفضت الـUNHCR تسليم الداتا هناك طرق لالزامها بذلك واي مواطن تضرر من النزوح السوري قادر امام القضاء اتخاذ تدابير.وفي سياق آخر، وتحديدا الملف الرئاسي، قال عقيص: "للذهاب الى جلسات متتالية لا الحوار واريد رئيسا بحسب الاطر الدستورية، فهناك عيب دستوري بالدعوة للحوار خصوصا وانه غير مرتبط بضمانات توصلنا الى نتيجة وسط عدم التنازل عن مرشحهم".