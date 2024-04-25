يعقوبيان لـ "جدل": للتقاطع على اسم كي لا يأتي الرئيس الأسوأ

رأت النائبة بولا يعقوبيان أن التمديد للمجالس البلدية جريمة، ويلغي مبدأ المحاسبة، وقالت: "توجّهنا اليوم إلى المجلس النيابي لتسجيل موقف ونقول إن هذا الامر مرفوض وغير مقبول".واشارت في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI الى أن منطقة الجنوب من أكثر المناطق التي هي بحاجة إلى تجديد في البلديات.وعن اللامركزية، لفتت الى أن من أكبر المشاكل خلال المناقشات هي كيفية تقسيم المناطق.أما في ملف النزوح السوري، قالت: "هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل".في سياق آخر، تحديدا الملف الرئاسي، قالت يعقوبيان: "للتقاطع على اسم كي لا يأتي الرئيس الأسوأ وحزب الله مستعد ليتركك بالفراغ لسنوات الى أن يوصل سليمان فرنجية".