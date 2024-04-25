عطية لـ "جدل": الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية



اعلن النائب سجيع عطية أن الرئيس نبيه بري رفع شروطه بأن يترأس جلسة الحوار وأن تخرج الدعوة من أمانة سر المجلس النيابي.



واشار خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI الى ان "الجميع يطلب بأن نستمر بمبادرتنا الرئاسية وحتى الخماسية تقوم بدور "ابو ملحم" فقط مثلنا والرئيس نجيب ميقاتي قال انه سيساعد وسط علاقاته مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والحزب وخبرته بين الفرقاء".



وقال عطية: "سنستمر بالمبادرة بالتقاطع والتشاور مع الرئيس نبيه بري والجانب الفرنسي والخماسية".