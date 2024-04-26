حبيش للـLBCI: مبادرة تكتل الإعتدال قربت التباعد الذي كان موجودًا منذ بداية طرح الملف الرئاسي

أوضح أمين سر تكتل الإعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش أن "مبادرة التكتل استطاعت تقريب التباعد الذي كان موجودًا منذ بداية طرح ملف رئاسة الجمهورية."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار حبيش إلى أنه "تم التفاهم مع أكثر من ثلثي مجلس النواب على القيام بجلسة تشاور ليوم واحد، في المجلس النيابي في الطابق الرابع، مع ضرورة حضور رؤساء الكتل النيابية أو ممثلين عنهم، والتواصل مع كل الكتل لمحاولة تأمين 86 نائبًا وما فوق يدعمون المبادرة، والإلتزام من كل الداعمين للمبادرة بحضور الجلسات والدورات المتتالية، والإتفاق في جلسة التشاور على أن يكون هناك مرشحًا توافقيًا أو أكثر، وبالتالي يدعو الرئيس بري إلى جلسة إنتخاب ودورات متتالية، وفي الأسبوع الأول تقام 3 جلسات مع 4 إلى 5 دورات متتالية."



ولفت إلى "نقطتين بقيتا عالقتين وهما من سيدعو لجلسة التحاور ورئاستها."



وأكد أننا "كتكل ما زلنا نعمل على هاتين النقطتين، والخماسية تحاول المساعدة للوصول إلى حلول."



وقال إننا "نتعاطى مع الكتل السياسية على أساس حسن النوايا."