الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وضاح الصادق للـLBCI: سبب "مصائب" البلد هو مجلس النواب!

أخبار لبنان
2024-04-26 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وضاح الصادق للـLBCI: سبب &quot;مصائب&quot; البلد هو مجلس النواب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وضاح الصادق للـLBCI: سبب "مصائب" البلد هو مجلس النواب!

شدد عضو كتلة تحالف التغيير النائب وضاح الصادق على أن سبب "مصائب" البلد هو مجلس النواب أولا وأخيرا، قائلا: "السبب الوحيد وراء خراب البلد منذ 20 عاما هو مجلس النواب لا الحكومات ولا الوزراء".

ورأى الصادق في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد عبر الـLBCI، ألا نية بالأساس لإجراء الإنتخابات البلدية. ولفت الى أن التمديد للبلديات خلال جلسة أمس يعني أن هناك حوالى 400-500 بلدية ستكون منحلة أو غير فاعلة. ولفت الى أنه يقال إن تأجيل الإنتخابات البلدية سببه بلدية بيروت، مشيرا الى أنه ليس مقتنعاً بذلك.

واعتبر أن "ما يحصل في الجنوب مؤلم لجميع اللبنانيين ولكن هذا لا يعني أن نقتل بلدا بكامله"، قائلا: "من القوة أن تكون البلديات المحيطة موجودة كصور والنبطية وغيرهما لاستيعاب الناس" الذين نزحوا من القرى الحدودية.

وفي الملف الرئاسي، قال النائب وضاح الصادق: "نحن اليوم لا ننتخب رئيسا لأن الإيراني ومن خلفه "حزب الله" لا يرغبان بإنتخاب رئيس".

ولفت الى أن الرئيس نبيه بري يريد انتخاب رئيس للجمهورية وهناك أسماء في باله يمكن أن تمرّ "ولكن حزب الله لا يريد رئيسا للبلد". 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وضاح الصادق

مجلس النواب

الإنتخابات البلدية

رئيس للجمهورية

LBCI التالي
يروج المخدرات وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في الغبيري
حبيش للـLBCI: مبادرة تكتل الإعتدال قربت التباعد الذي كان موجودًا منذ بداية طرح الملف الرئاسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-04-25

مجلس النواب صدق على اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية حتى 31 أيّار ٢٠٢٥ كحد أقصى إلى حين توافر الظروف المناسبة لاجرائها

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-02

وضاح الصادق للـLBCI: لا يحق لمجلس النواب وضع ضرائب بمفعول رجعي

LBCI
أخبار دولية
2024-04-25

رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-25

رئيس مجلس النواب الأميركي: حماس دعمت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

بحثٌ بين ميقاتي ووزير خارجية البحرين في أعمال القمة العربية المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
06:25

بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته

LBCI
أخبار لبنان
04:43

الراعي: لو كان لدى مسؤولينا الايمان والمحبة لتجنّبوا الحرب من أجل قضيّة لا علاقة لها بلبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:40

رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية يكرّم سفير لبنان لدى الإمارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-25

أربعينية مدمنة على ارتداء "المخصر"... لن تصدقوا الحجم الذي بلغه خصرها خلال هذه السنوات! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-13

هل يؤدي "القلب المكسور" إلى الوفاة؟ إليكم أهمّ المعلومات عن هذه المتلازمة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-29

الجيش الأميركي: تدمير أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي

LBCI
منوعات
2023-10-23

شابة مدمنة على "غاز الضحك" في البالونات... وما حلّ بها كان "مأساة"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

رئيس إفتراضي للجمهورية في مجلس الوزراء… وميقاتي يعترض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

البايسرز يفاجئ الباكس ومباريات نارية في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

قانون محاكمة الأحداث في لبنان… لإقرار قوانين مناسبة لتأهيلهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

نساء لبنانيات منخرطات بالمجالات العلمية… نسبة مرتفعة مقارنة بمثيلاتهن عالميًا

LBCI
أخبار دولية
13:31

الإحتجاجات وأعمال القمع تتمدد في الجامعات الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لقاء معراب لقوى المعارضة: إحتمال توسع الحرب قائم والجيش صاحب الحق بحماية الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

وزير الخارجية الفرنسية للمرة الثانية في بيروت... ماذا في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
13:24

حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ

LBCI
أخبار دولية
13:23

البحث عن اليوم الأول بعد الحرب في غزة يجري في السعودية والخلافات تتصاعد في الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:15

لقاء معراب إنعقد بحضور خجول وإعتذارات بالجملة... فهل هي رسالة لجعجع برفض قيادته لقوى المعارضة؟ التفاصيل في نشرتنا المسائية بعد قليل

LBCI
اخبار البرامج
13:55

مصطفى علّوش يجيب على سؤال "من هو الفاسد الأكبر"... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟

LBCI
صحف اليوم
17:10

أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
اخبار البرامج
14:10

مصطفى علّوش يكشف سبب عدم لقائه بالرئيس سعد الحريري: "أسوأ شيء بالنسبة لي هو الإستخفاف بي"

LBCI
حال الطقس
02:05

طقس مغبر ومتقلب... امطار موحلة وتساقط للبرد

LBCI
أمن وقضاء
10:08

بيان توضيحي من أمن الدولة... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
08:42

قبلان للمجتمعين في معراب: أي تجمع أو موقف ينال من صميم قوة لبنان ومقاومته يلاقي إسرائيل بمنتصف الطريق

LBCI
أمن وقضاء
10:28

خمس حالات غرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More