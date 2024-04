إختتام مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في حفل لتوزيع الجوائز

اختتم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة دورته السابعة، في حفل لتوزيع الجوائز، أقيم في Grand Cinemas في مجمع ABC في ضبيه.هذا وقد شهد المهرجان حفل افتتاح ضخم، جرى خلاله تكريم الفنانة الكبيرة يسرا، وبرنامجًا حافلًا على مدى ٥ أيام، عرضت خلالها مجموعة من الأفلام المميزة من فئات مختلفة، من أكثر من ٣٥ دولة، سلّطت الضوء على دور النساء الريادي في السينما، وتناولت مسائل محورية خاصة بالمرأة، إضافة إلى عقد جلسات حوارية.وحضر الحفل الختامي سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، مؤسِّس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحود، وأعضاء لجان التحكيم التي ترأستها الممثلة كارمن لبس والمؤلفة من كبار المنتجين والمخرجين والممثلين اللبنانيين والأجانب، وحشد من العاملين في هذا القطاع ومحبي السينما.وقد أثنت لجنة التحكيم على حسن سير المهرجان وارتقائه إلى المستوى العالمي، من حيث التنظيم، قدرته على استقطاب جمهور كبير وجودة الأفلام المحلية والعربية والعالمية المشاركة.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان نظّمه "مجتمع بيروت السينمائي" بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبالتعاون مع Cedars Art Production Sabbah Brothers، وبالشراكة مع كازينو لبنان وGrand Cinemasلحودوبالمناسبة، ألقى مؤسِّس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحود كلمة عرض فيها نشاطات مجتمع بيروت السينمائي ومشاريعه المستقبلية، متوجهًا بالشكر لكل المشاركين والمساهمين في إنجاح هذا الحدث الثقافي الهام.كما أكد "أن ما يميّز الحفل الختامي أنه يجمع صنّاع الأفلام، حيث يتحدث الجميع اللغة نفسها، على الرغم من تنوعنا"، متوجّهًا إليهم بالقول: "بعد حفل الافتتاح الضخم تبقى أفلامكم نواة نجاح هذا الحدث، وهدفنا الأساس منه الإضاءة على قضايا إنسانية تحتضنها أفلامكم، وتحديدًا الرسائل الجوهرية التي توجهونها من خلالها إلى الجمهور الواسع. مسؤوليتكم كبيرة في إظهار الحقيقة وكل ما تؤمنون به".وشدد على "أهمية دعم أحداث مماثلة أيًّا تكن الجهة المنظمة، إذ نعتبرها مدماكًا إضافيًا في مسيرة إيماننا بقضايا جوهرية وسعينا لإبقائها حيّة نابضة. وكل مشارك في هذا الحدث، بصناعته فيلمًا، إنما يسهم بالذاكرة الجماعية وبكتابة التاريخ، لأنه يكتب التاريخ الحقيقي ليس بيده فحسب بل بأيدي الشعب أيضًا".ثم جرى توزيع الجوائز التي جاءت حسب الفئات على الشكل التالي:- جوائز Cinema for Peace Fund بالتعاون مع Forum ZFDزينيا خليفة و إيليو طربيه ويارا ملكيجائزة دعم لإنتاج فيلم قصير من KinoBey لماريو سمور.جوائزالمسابقة الرسمية:- الأفلام الوثائقية:الأفلام الوثائقية الدولية: تنويه لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني Three Promises ،والفيلم الفنلندي Family Stories Untoldأفضل فيلم وثائقي دولي للفيلم التونسي Four Daughterالأفلام الوثائقية اللبنانية: تنويه لجنة التحكيم لفيلم Tilkaأفضل فيلم وثائقي لبناني:Dancing On The Edge of a Volcano- الافلام الروائية:تنويه لجنة التحكيم لأفضل ممثلة في الفيلم الفرنسي All to Play Forتنويه لجنة التحكيم للفيلم البولندي Feast Of Fireأفضل فيلم روائي طويل للفيلم الأردني Inshallah A Boyمسابقة أفلام الرقص:تنويه لجنة التحكيم للفيلم السويسري القصير Secureأفضل فيلم رقص قصير للفيلم الأميركي She Dreamt Aloneالأفلام الوثائقية القصيرة:تنويه لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي القصير The Moon will Contain Us من كوستا ريكاأفضل فيلم وثائقي قصيرللفيلم النمساوي Insightأفلام الرسوم المتحركةتنويه لجنة التحكيم للفيلم الكندي القصير In Perpetuumأفضل فيلم تحريكي للفيلم الأرمني The Song Of Flying Leavesالأفلام الروائية القصيرة:تنويه لجنة التحكيم للفيلم الأفغاني Yellowتنويه خاص لأفضل ممثلة للفيلم الإيراني Spasmجائزة أفضل مخرجة للفيلم التركي Cycleأفضل فيلم روائي قصير للفيلم الأردني Our Males and Femalesالأفلام اللبنانية القصيرة:تنويه لجنة التحكيم لفيلم Essence إخراج تيا عازارأفضل فيلم لبناني قصير لفيلم Deaf إخراج روي عريضةجائزة إختيار الجمهور لفيلم I Am A Chef إخراج أندرو دواف.