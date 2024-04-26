إختتام مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في حفل لتوزيع الجوائز

اختتم مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة دورته السابعة، في حفل لتوزيع الجوائز، أقيم في Grand Cinemas في مجمع ABC في ضبيه.
هذا وقد شهد المهرجان حفل افتتاح ضخم، جرى خلاله تكريم الفنانة الكبيرة يسرا، وبرنامجًا حافلًا على مدى ٥ أيام، عرضت خلالها مجموعة من الأفلام المميزة من فئات مختلفة، من أكثر من ٣٥ دولة، سلّطت الضوء على دور النساء الريادي في السينما، وتناولت مسائل محورية خاصة بالمرأة، إضافة إلى عقد جلسات حوارية.
وحضر الحفل الختامي سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، مؤسِّس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحود، وأعضاء لجان التحكيم التي ترأستها الممثلة كارمن لبس والمؤلفة من كبار المنتجين والمخرجين والممثلين اللبنانيين والأجانب، وحشد من العاملين في هذا القطاع ومحبي السينما.
وقد أثنت لجنة التحكيم على حسن سير المهرجان وارتقائه إلى المستوى العالمي، من حيث التنظيم، قدرته على استقطاب جمهور كبير وجودة الأفلام المحلية والعربية والعالمية المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان نظّمه "مجتمع بيروت السينمائي" بدورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وبالتعاون مع Cedars Art Production Sabbah Brothers، وبالشراكة مع كازينو لبنان وGrand Cinemas
لحود
وبالمناسبة، ألقى مؤسِّس ورئيس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحود كلمة عرض فيها نشاطات مجتمع بيروت السينمائي ومشاريعه المستقبلية، متوجهًا بالشكر لكل المشاركين والمساهمين في إنجاح هذا الحدث الثقافي الهام.
كما أكد "أن ما يميّز الحفل الختامي أنه يجمع صنّاع الأفلام، حيث يتحدث الجميع اللغة نفسها، على الرغم من تنوعنا"، متوجّهًا إليهم بالقول: "بعد حفل الافتتاح الضخم تبقى أفلامكم نواة نجاح هذا الحدث، وهدفنا الأساس منه الإضاءة على قضايا إنسانية تحتضنها أفلامكم، وتحديدًا الرسائل الجوهرية التي توجهونها من خلالها إلى الجمهور الواسع. مسؤوليتكم كبيرة في إظهار الحقيقة وكل ما تؤمنون به".
وشدد على "أهمية دعم أحداث مماثلة أيًّا تكن الجهة المنظمة، إذ نعتبرها مدماكًا إضافيًا في مسيرة إيماننا بقضايا جوهرية وسعينا لإبقائها حيّة نابضة. وكل مشارك في هذا الحدث، بصناعته فيلمًا، إنما يسهم بالذاكرة الجماعية وبكتابة التاريخ، لأنه يكتب التاريخ الحقيقي ليس بيده فحسب بل بأيدي الشعب أيضًا".
ثم جرى توزيع الجوائز التي جاءت حسب الفئات على الشكل التالي:
- جوائز Cinema for Peace Fund بالتعاون مع Forum ZFD
زينيا خليفة و إيليو طربيه ويارا ملكي
جائزة دعم لإنتاج فيلم قصير من KinoBey لماريو سمور.
جوائزالمسابقة الرسمية:
- الأفلام الوثائقية:
الأفلام الوثائقية الدولية: تنويه لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني Three Promises ،
والفيلم الفنلندي Family Stories Untold
أفضل فيلم وثائقي دولي للفيلم التونسي Four Daughter
الأفلام الوثائقية اللبنانية: تنويه لجنة التحكيم لفيلم Tilka
أفضل فيلم وثائقي لبناني:
Dancing On The Edge of a Volcano
- الافلام الروائية:
تنويه لجنة التحكيم لأفضل ممثلة في الفيلم الفرنسي All to Play For
تنويه لجنة التحكيم للفيلم البولندي Feast Of Fire
أفضل فيلم روائي طويل للفيلم الأردني Inshallah A Boy
مسابقة أفلام الرقص:
تنويه لجنة التحكيم للفيلم السويسري القصير Secure
أفضل فيلم رقص قصير للفيلم الأميركي She Dreamt Alone
الأفلام الوثائقية القصيرة:
تنويه لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي القصير The Moon will Contain Us من كوستا ريكا
أفضل فيلم وثائقي قصيرللفيلم النمساوي Insight
أفلام الرسوم المتحركة
تنويه لجنة التحكيم للفيلم الكندي القصير In Perpetuum
أفضل فيلم تحريكي للفيلم الأرمني The Song Of Flying Leaves
الأفلام الروائية القصيرة:
تنويه لجنة التحكيم للفيلم الأفغاني Yellow
تنويه خاص لأفضل ممثلة للفيلم الإيراني Spasm
جائزة أفضل مخرجة للفيلم التركي Cycle
أفضل فيلم روائي قصير للفيلم الأردني Our Males and Females
الأفلام اللبنانية القصيرة:
تنويه لجنة التحكيم لفيلم Essence إخراج تيا عازار
أفضل فيلم لبناني قصير لفيلم Deaf إخراج روي عريضة
جائزة إختيار الجمهور لفيلم I Am A Chef إخراج أندرو دواف.