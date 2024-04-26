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إعلام القوات أسف لتقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن اللاجئين السوريين: تعمية وتضليل بهدف إبقائهم في لبنان

أخبار لبنان
2024-04-26 | 05:10
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إعلام القوات أسف لتقرير &quot;هيومن رايتس ووتش&quot; بشأن اللاجئين السوريين: تعمية وتضليل بهدف إبقائهم في لبنان
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إعلام القوات أسف لتقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن اللاجئين السوريين: تعمية وتضليل بهدف إبقائهم في لبنان

أسفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان "لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وتبين ان 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء."

وقالت إنه "من الواضح ان التركيز على هذا الجانب الهدف منه التعميم والقول ان جميع اللاجئين هم نشطاء ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقًا على رغم ان بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام".

وأضافت: "معلوم ان النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أم غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة".

واعتبرت انه "من المؤسف ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات يلجأون إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم قاطبة بان يصل عدد اللاجئين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلًا عن ان هذه الدولة، أي لبنان، تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى".

ورأت أنه "إذا كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق النظام والمعارضة والطلب من الجمعيات الدولية ان تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول"، مشيرة إلى أنه "في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقًا باستمرارهم في البلد".

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