الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

3 إصابات في حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية

أخبار لبنان
2024-04-26 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3 إصابات في حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
3 إصابات في حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية

اندلع حريق كبير صباح اليوم، داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية لم تعرف أسبابه. 

وطالت النيران قسما من الغرف، وهرعت عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين - العبدة بآلياتهم الى مكان الحريق وعملوا على اجلاء الأطفال ومن ثم عملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده.

ونتج عن الحريق 3 اصابات من الأطفال. وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف إصابة ميدانيا ونقل اصابتين الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

أخبار لبنان

إصابات

الأيتام

العرب

العكارية

LBCI التالي
بحصلي: المواد الغذائية الأقل تأثيراً في إرتفاع مؤشر أسعار الإستهلاك لشهر آذار
إعلام القوات أسف لتقرير "هيومن رايتس ووتش" بشأن اللاجئين السوريين: تعمية وتضليل بهدف إبقائهم في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-04

المقاومة الإسلامية:‏ أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا ‌‎فجر ‏مجاهدونا عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعدد من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-22

حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في زحلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-15

غارة إسرائيلية على بلدة حانين ومعلومات أولية عن وقوع إصابات

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-15

حريق داخل مبنى في تلة الخياط تمت السيطرة عليه... ولا اصابات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:22

الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

LBCI
أخبار لبنان
10:21

بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
09:57

بعد المعلومات عن انتشار أعداد هائلة من حشرات طائرة في عدد من المناطق... وزارة الزراعة توضح

LBCI
أخبار دولية
09:37

الإفراج عن محمد عماد الخلف بعدما اختطفته عصابة ... ماذا في التفاصيل؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-18

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-04-23

ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2023-09-15

وفد صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد والحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة

LBCI
منوعات
2024-04-25

بيع "لوحة الآنسة ليسر" للرسام كليمت بمبلغ خياليّ!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟

LBCI
أخبار دولية
00:41

بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:41

التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
14:18

ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟

LBCI
اقتصاد
02:03

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:48

عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
08:09

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
11:22

بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
12:45

ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More