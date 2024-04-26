3 إصابات في حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية

اندلع حريق كبير صباح اليوم، داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية لم تعرف أسبابه.



وطالت النيران قسما من الغرف، وهرعت عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين - العبدة بآلياتهم الى مكان الحريق وعملوا على اجلاء الأطفال ومن ثم عملوا على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده.



ونتج عن الحريق 3 اصابات من الأطفال. وقد عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف إصابة ميدانيا ونقل اصابتين الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.