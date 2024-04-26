ميقاتي في حفل إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: لنستثمر هذه المنشأة

أقيم في "معرض رشيد كرامي الدولي" في طرابلس، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حفل تم في خلاله ازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، لمناسبة اعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إدراج المعرض على لائحة التراث العالمي.



وقال ميقاتي في كلمة: "أتشرف أن أكون معكم في هذه الصبيحة في طرابلس للمشاركة والتأكيد على اعلان الاونيسكو ادراج "معرض رشيد كرامي الدولي "في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وهذا مصدر سرور لي ولكم جميعا لنؤكد أن هذا المعلم مهم وسنحافظ عليه وسنقوم بصيانته، لكي يكون نقطة انطلاق لمزيد من الإستثمار في هذه المنشأة المميزة على الأراضي اللبنانية".



وأضاف: "أشكر كل من ساهم في هذا الموضوع، وزارة الثقافة لمتابعتها، وزارة الاقتصاد لاهتمامها بهذا المعلم الذي هو تحت وصايتها، ولا بد لي الا ان أشكر مكتب تمثيل الاونيسكو في لبنان على ما قام به، والشكر الأكيد الى رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو السفيرة سحر بعاصيري التي قامت بجهد كبير منذ اليوم الأول لتوليها هذا المنصب، فمن اليوم الأول وانا اتابع معها واتذكر تماما اليوم الذي أدرج فيه هذا المعلم على لائحة التراث العالمي كم شعرت في اتصالها بي بسرورها لهذا الأمر".



وتابع: "لبنان يقدر الفن ويقدر الهندسة المعمارية، لهذا اختير لهذا العام عضوا في اللجنة الأساسية التابعة للاونيسكو لكي تختار المعالم الأساسية في العالم، وهذا دليل على أننا لسنا طارئين على هذا الموضوع بل اساس فيه، فنحن نقدر الفن والثقافة والهندسة المعمارية ولهذا السبب اختير لبنان ليكون له دور كبير في اختيار المعالم الإخرى، ويبقى لنا جميعا الدور لنقوم بما يلزم لكي نستثمر هذه المنشأة لتكون حقيقة أسما على مسمى تحمل اسم الرئيس رشيد كرامي الذي أعطى الكثير لهذا البلد وكان قدوة في الوطنية والعروبة.