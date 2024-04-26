الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات
أخبار لبنان
2024-04-26 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات
اصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مذكرة اليوم عدل بموجبها عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمال، بحيث تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمال، ابتداء من صباح الأربعاء الواقع فيه 1 ايار 2024 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 6 ايار 2024.
أخبار لبنان
مذكرة
تعطيل
المدارس
المناسبات
التالي
وزير الطاقة: وقف العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الارتوازية على انواعها لتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤
منصوري أمام وفد الإعلاميين الإقتصاديين: لن أسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:08
هل يعدل الحلبي جدول الإمتحانات الرسمية؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:08
هل يعدل الحلبي جدول الإمتحانات الرسمية؟ (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2024-04-03
الحلبي ترأس اجتماعا لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة
أخبار لبنان
2024-04-03
الحلبي ترأس اجتماعا لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة
0
أخبار لبنان
2024-03-21
الحلبي كلّف الأشقر بتطبيق الإجراءات بحق مديري المدارس الخاصة المُتخلفة عن سداد مبالغ
أخبار لبنان
2024-03-21
الحلبي كلّف الأشقر بتطبيق الإجراءات بحق مديري المدارس الخاصة المُتخلفة عن سداد مبالغ
0
أخبار لبنان
2024-02-15
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
2024-02-15
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:22
الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور
أخبار لبنان
10:22
الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور
0
أخبار لبنان
10:21
بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
10:21
بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
09:57
بعد المعلومات عن انتشار أعداد هائلة من حشرات طائرة في عدد من المناطق... وزارة الزراعة توضح
أخبار لبنان
09:57
بعد المعلومات عن انتشار أعداد هائلة من حشرات طائرة في عدد من المناطق... وزارة الزراعة توضح
0
أخبار دولية
09:37
الإفراج عن محمد عماد الخلف بعدما اختطفته عصابة ... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
09:37
الإفراج عن محمد عماد الخلف بعدما اختطفته عصابة ... ماذا في التفاصيل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-15
بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)
فنّ
2024-04-15
بطريقة مميزة وملفتة... "هيرميس" تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي! (صور)
0
أخبار دولية
05:29
قوات الأمن الإيرانية تقتل "إرهابيَين" بمسيرة في سيستان بلوشستان
أخبار دولية
05:29
قوات الأمن الإيرانية تقتل "إرهابيَين" بمسيرة في سيستان بلوشستان
0
أخبار لبنان
2024-04-18
عشيرة جعفر: ندين مقتل باسكال سليمان وندعم قيادة الجيش
أخبار لبنان
2024-04-18
عشيرة جعفر: ندين مقتل باسكال سليمان وندعم قيادة الجيش
0
أخبار دولية
05:12
شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا "شريكَين وليس خصمين"
أخبار دولية
05:12
شي لبلينكن: على البلدَين أن يكونا "شريكَين وليس خصمين"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...
تقارير نشرة الاخبار
07:56
الاحتجاجات بالجامعات الأميركية تتوسع...
0
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
أخبار لبنان
03:39
أبو الحسن يتحدث عبر الـLBCI عن زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس... فماذا قال؟
0
أخبار دولية
00:41
بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين
أخبار دولية
00:41
بلينكن يأمل في إحراز تقدم مع الصين وبكين تتحدث عن خلافات بين القوتين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
توقيع بروتوكول تعاون بين الـLBCI واللجنة الأولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عروس دار جورج حبيقة تتألق في مجموعة أزياء الزفاف لربيع 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إستعادة الثقة العربية بالمصارف اللبنانية تستلزم إقرار الإصلاحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
ببذة عسكرية حاول استدراج احد المواطنين ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أفكار كثيرة سقطت في المجلس الا التمديد الثالث للبلديات والمخاتير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
انطلاق حملة المدارس للتوعية ضد التدخين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:41
التحكم المروري: إنقلاب مركبة على أوتوستراد جونية المسلك الغربي قبل جسر فؤاد شهاب والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
أمن وقضاء
14:18
ما جديد قضية خطف وقتل باسكال سليمان؟
3
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:03
إنخفاض في أسعار المحروقات
4
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:48
عصابات السطو والسلب تروّع عابري طريق مطار بيروت... وهذا ما قاله مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط"
5
خبر عاجل
08:09
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:09
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الجناح وحركة المرور كثيفة في المحلة
6
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
11:22
بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... ماذا جاء فيه؟
7
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
فنّ
12:45
ظهور نادر للأيقونة السينمائية جاين فوندا... لن تصدّقوا كيف أصبحت! (صورة)
8
أخبار لبنان
07:05
الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات
أخبار لبنان
07:05
الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More