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الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

أخبار لبنان
2024-04-26 | 07:05
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الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات
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الحلبي يعدل مذكرة تعطيل المدارس في هذه المناسبات

اصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مذكرة اليوم عدل بموجبها عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمال،  بحيث تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف انواعها ومراحلها بمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الأرثوذكسية وعيد العمال، ابتداء من صباح الأربعاء الواقع فيه 1 ايار 2024 ولغاية مساء الاثنين الواقع فيه 6 ايار 2024.

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