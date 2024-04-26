مؤتمر دولي حول ريادة الاعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك

نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك، بالشراكة مع كلية مونتي أهوجا لإدارة الأعمال في جامعة كليفلاند وكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة، المؤتمر الدولي لريادة الأعمال بنسخته الثالثة بعنوان: " Unleashing Entrepreneurial Brilliance:

Navigating Success in a Dynamic World" برعاية الوزير السابق والنائب السابق ياسين جابر.



واعتبر رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم في خلال المؤتمر، أنّ "ريادة الأعمال هي قلب الابتكار النابض، والقوة الدافعة وراء التقدم، وحجر الأساس للتنمية الاقتصادية. وقال: "نحن في الجامعة نؤمن بهذا المبدأ ونحرص على تطبيقه في مختلف مبادراتنا وأنشطتنا. هذا وتشكّل هذه الفلسفة جوهر رؤية الجامعة وهي ليست بجديدة على الرهبانية اللبنانية المارونية، المؤسسة الأم للجامعة، التي أنشأت أول مطبعة في العام 1610 في دير مار أنطونيوس قزحيا..."



من جهجته، لفت جابر الى أنّ اللبنانيين هم رواد أعمال بطبيعتهم، مشيرا الى أن "ريادة الأعمال موجودة في جيناتنا".



وقال: "يمكننا أن نرى كيف أن اللبنانيين هم رواد أعمال ناجحون في لبنان والخارج في شتّى المجالات. ونحن بحاجة لرؤيتهم ناجحون في لبنان أكثر من أي وقت مضى، من هنا، علينا أن نتّحد لوقف الفساد المستشري في بلدنا. كما ينبغي أن ندعم الاصلاح البنيوي في ظل وجود القوانين اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن كل ما نحتاجه هو التنفيذ".



هذا واستمر المؤتمر ليومين، عقدت في خلاله طاولات مستديرة بمشاركة نخبة من المدراء التنفيذيين والأكاديميين والباحثين من لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا.



وتركز البحث حول المحاور التالية: آفاق عالمية حول ريادة الأعمال: اتجاهات واستراتيجيات النمو؛ بناء الجسور بهدف النجاح: قادة القطاع والنظام الداعم لريادة الأعمال؛ تمويل المستقبل: استراتيجيات استثمارية لرواد الأعمال؛ ومجموعات مبتكرة وريادة أعمال مستدامة.