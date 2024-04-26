بوحبيب استقبل سفيرة سويسرا: لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط، كبديل عن لغة الاحتلال والبندقية والمزيد من الحروب والدمار والتهجير.



وقال بو حبيب في خلال استقباله سفيرة سويسرا ماريون ويشلت: "على الدول التي تدعم حل الدولتين أن تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".



زأضاف: "حان الوقت لأن تترجم مواقف الدول الداعمة لحل الدولتين إلى أفعال ملموسة، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص ولصون الأمن والسلام الدوليين والإقليميين".



ماغرو



وبحث بوحبيب السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، في "التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان والعلاقات الثنائية".



شالنبرغ



الى ذلك، أجرى بوحبيب اتصالا هاتفيا بنظيره النمسوي ألكسندر شالنبرغ تبادلا فيه الآراء في آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وزيارة بوحبيب المرتقبة للنمسا.