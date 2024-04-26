الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأنّ فرق الدفاع المدنيّ تواصل بحثها عن مفقود، داخل البحر، عند شاطىء صور الجنوبيّ، بعد أن تمكنت من إنقاذ شخصين في المكان ذاته.