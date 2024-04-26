البيسري خلال توقيع إتفاقية تعاون بين الأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن: تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار

وُقّعت إتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن إطار تعزيز الأمن والإستقرار في لبنان.



وحضر المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسفيرة الدولة الكندية ستيفاني ماكولم وممثلون عن السفارة البولندية والسويدية، إضافة إلى القيمين على مشروع DCAF وضباط من المديرية العامة للأمن العام.



وشدّد البيسري على أهمّية المذكرة الموقعة والتي تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، في المجتمع اللبنانيّ وتضمن حماية الحقوق والحريات من خلال مشروع برنامج "توفير الأمن المستجيب للنوع الإجتماعيّ ذكورًا وإناثًا في لبنان".



وطالب بتعزيز التعاون بين طرفي الإتفاقية، لتحقيق الأهداف المشتركة.



وقال: "تكون هذه المذكرة مثلًا يقتدى به، في تطبيق مبادىء النوع الإجتماعيّ والعدالة في قطاع الأمن، بما يعزز الشراكة وتبادل الخبرات لتظهر النتائج الإيجابية في المجتمع اللبنانيّ."



وتوجّه اللواء البيسري بالشكر لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ولكل من عمل وساهم من أجل الوصول إلى هذا الإتفاق.