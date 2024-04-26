توتّر الوضع الأمنيّ داخل مخيّم عين الحلوة

قتل مسلّحون شابًا فلسطينيًا، بإطلاق النار عليه من رشّاش حربيّ، خلال وجوده عند مفرق سوق الخضار، داخل مخيّم عين الحلوة في صيدا.



وأفيد بأنّ عائلة القتيل تنتمي الى حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطينيّ.