إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء... وماذا عن رواتب القطاع العام والعسكريين؟

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، أن الحكومة اعتمدت تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي TNO المتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الصحافي المصور عصام عبدالله، مشيرا إلى أنه يمكن للدولة اللبنانية ولأهل عصام رفع دعوى والاستفادة من هذا التحقيق الذي ستضمه الحكومة اللبنانية للشكوى التي ستقدمها في مجلس الأمن.



كما أعلن مكاري، في نهاية جلسة مجلس الوزراء، الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل بالحصول على الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع انشاء الاوتوستراد الساحلي الجنوبي من موازنة وزارة الأشغال.



وعن التوصيات التي اتخذت في ملف النزوح لرفعها لمجلس الوزراء لتصبح قرارات، قال :" حكي عن هذه القرارات، وهي لا تحتاج إلى اقرار في مجلس وزراء، بل يتخذها الوزراء".



أما عن المساعدة للجيش اللبناني بقيمة 7 مليون دولار، أجاب وزير الاعلام: "ارسل قائد الجيش الكتاب لأخذ علم مجلس الوزراء به، وسنأخذ مزيدا من الوقت لدرسه وإيجاد تخريجة له".



وأوضح مكاري أن وزير الدفاع هو قرر عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وهذا امر يعود له.



وطمأن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل من جهته، بعد مغادرته الجلسة، أن لا تأخير في رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين كما أشيع.



واشار إلى أن موظفي الوزارة سيعملون يوم غد السبت، واذا اضطروا يوم الأحد من أجل تأمين الرواتب في وقتها.