مصادر للـLBCI: هوكستين في إسرائيل للبحث في مسار إنهاء إطلاق النار عبر الحدود

أكدت مصادر للـLBCI أنّ كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ آموس هوكستين موجود في إسرائيل.وأوضحت المصادر أنّه تحدّث مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن المسار، الذي سيؤدي إلى حلّ دبلوماسيّ ينهي إطلاق النار عبر الحدود.