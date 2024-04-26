الجماعة الاسلامية تنعى شهيدين قضيا بضربة اسرائيلية في البقاع الغربي

نعت الجماعة الاسلامية في لبنان اثنين من قيادييها في بيان، قضيا بضربة اسرائيلية في البقاع الغربي.



وقالت الجماعة الاسلامية في بيانها إن كلا من مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف قتلا "خلال تأديتهما لواجبهما الجهادي ... بغارة صهيونية غادرة استهدفتهما في البقاع الغربي".