محفوض للـLBCI: لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان ولكن...

اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان "هناك قرار سياسيّ في البلد يُتخذ، وليس هو من يتخذه"، قائلًا "عملنا بناءً على قرار وزير التربية، ولا مانع لدينا من القيام بامتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان، كما اننا حريصون على طلاب الجنوب".



واضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI " لسنا ضد امتحان موحّد لكل طلاب لبنان، ولكن يجب أن يكون عند حدّ معيّن من المستوى، ويجب عدم تشحيل برنامج الامحتان مرّة ثالثة".



ولفت الى انه " لم تتمّ دعوتنا على أي اجتماع الاثنين"، وطلب من وزير التربية "دعوة نقابة المعلمين وروابط المعلمين واتحاد المؤسسات واللجان الفاحصة للبحث بالمنهاج الذي يجب ان يوضع في الامتحان الموحّد".



وحمّل وزير التربية مسؤولية عدم دعوة اللجان الى اجتماع الاثنين، قائلا "لأن التربويين هم من يتخذون القرار بالمواد وليس السياسيين".