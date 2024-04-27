حسين سعد للـLBCI: نحن لا نقبل بإجراء الامتحانات لأبناء الجنوب تحت عنوان "امتحانات خاصة"

رأى رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي حسين سعد أن أهالي الجنوب يعيشون في ظروف صعبة، سائلا: "الطالب الصامد في قريته تحت القصف والتهجير، أين سيجري الإمتحانات الرسمية؟".



كما سأل في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من يؤمن سلامة وصول الطلاب الى المدارس؟ ومن يؤمن سلامة الأساتذة؟".



وقال: "نحن لا نقبل إلا بأن يكون الإمتحان جامع وموحد لجميع الطلاب اللبنانيين. ونحن لا نقبل بإجراء الامتحانات لأبناء الجنوب تحت عنوان "امتحانات خاصة" بمنهج معيّن وعندما يذهب الى الجامعة لا يتم قبوله لأنه أجرى نصف إمتحان".