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لقاء في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"... ماذا في التفاصيل؟

يعقد في مقرّ حزب "القوات اللبنانية" في معراب لقاء تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان".



فماذا في تفاصيل اللقاء؟ ومن يشارك فيه؟