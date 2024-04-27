انتخاب بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" في بغداد

انتخب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم رئيسا لفريق الحكومات في "مؤتمر العمل العربي" بدورته الخمسين الذي تستضيفه بغداد للمرة الثانية على التوالي، بعد انتخابه في الدورة التاسعة والأربعين التي استضافتها القاهرة.