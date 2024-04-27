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الأشقر يجتمع مع مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان... واتفاق على تشكيل لجنة إستشارية

أخبار لبنان
2024-04-27 | 08:38
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الأشقر يجتمع مع مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان... واتفاق على تشكيل لجنة إستشارية
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الأشقر يجتمع مع مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان... واتفاق على تشكيل لجنة إستشارية

عقد رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق بيار الأشقر إجتماعًا في مقر النقابة لمديري سلاسل الفنادق العالمية العاملة في لبنان بمشاركة عدد من أعضاء النقابة خصص للتداول في أوضاع القطاع والتحديات التي يواجهها.

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق والعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات التي تواجه السياحة والقطاع الفندقي بشكل خاص.

وأطلع المشاركين بالإجتماع على الجهود التي تبذلها الهيئات الإقتصادية، وقال: "نحن أعضاء فاعلين فيها، لمتابعة مختلف القضايا التي لها أثر مباشر على أعملنا ومنها الأمور المالية لا سيما زيادة الضرائب والرسوم وزيادة أعباء الضمان الإجتماعي، وكذلك مواكبة مختلف الأمور التنظيمية التي يتم إقرارها". 

وأعلن رفضه لما يحصل من ممارسات سلبية من شأنها "تهشيل" الإستثمارات الأجنبية في القطاع الفندقي من لبنان، مؤكدًا القيام بكل ما يلزم لحمايتها والحفاظ على إستمراريتها.

من جهتهم، نوه مدراء السلاسل الدولية للفنادق بالجهود التي يبذلها الأشقر لحماية القطاع والدفاع عنه والدَفع بإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقوية صموده وتقويته وتفعيله، مشددين على ضرورة إستمرار التواصل مع نقابة الفنادق لمواكبة مختلف الأمور التي تحصل والتنسيق في ما خص مطلبات القطاع.

وفي نهاية الإجتماع، تقرر تشكيل لجنة إستشارية لنقابة الفنادق من مديري سلاسل الفنادق الدولية العاملة في لبنان بهدف وضع سياسيات لتحفيز القطاع وتحديد حاجاته ومتطلباته ومتابعة قضاياه مع صناع القرار وكذلك تعزيز دور القطاع الفندقي في السياحة اللبنانية وغير ذلك.

وقد حدد المجتمعون مجموعة من الأمور "الهامة" التي ستتم متابعتها مع المسؤولين المعنيين، على أن يصار الى تحديد مواعيد معهم في القريب العاجل.

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