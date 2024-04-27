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بوشكيان: المصانع البقاعية تمد لبنان ودول المنطقة بالإنتاج العالي الجودة
أخبار لبنان
2024-04-27 | 09:17
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بوشكيان: المصانع البقاعية تمد لبنان ودول المنطقة بالإنتاج العالي الجودة
واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان جولاته التفقدية على المصانع، وكانت محطته اليوم بقاعية بامتياز، مثنيًا خلال الجولة على الالتزام الصناعي بالشروط البيئية والصحية وبالمواصفات والمعايير.
وقال: "ان تعهد الصناعيين بتوظيف اليد العاملة اللبنانية واضح، والاستعانة بالحد الأدنى بالعامل الأجنبي وعند الحاجة القصوى، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية. ويظهر للعيان مدى فرحة الصناعي والعامل معًا كونهما يشكلان عائلة واحدة. وتفرحني شجاعة ابن البقاع وحماسه على الاستثمار في القطاع الانتاجي. وهذا الأمر ينبع من رؤية مستقبلية واضحة، تقوم على الرهان على دور الصناعة في تنمية الموارد والاقتصاد."
وأشار إلى أنه "لطالما اللبناني كان مبادرًا ومبدعًا، وتتجلى هذه الصورة في المصانع التي زرتها اليوم. فهي تتكامل بين الصناعة والزراعة وأدوية زراعية والبناء، والأعمار."
وقال "مدعاة فخر بالصناعة الوطنية كونها تقوم بدور محوري واساسي في نهضة الاقتصاد. الصناعة تؤمن فرص العمل وتنتج للاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج. وباتت صناعتنا معروفة في دول كثيرة، وتنافس في دول كثيرة."
وأكد أن "اللبناني لا ييأس. هو صامد في أرضه، وثبات الصناعي في معمله فعل ايمان بحد ذاته،" معلنًا أننا "لن نتهاون إزاء المصانع غير المرخصة وازاء اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير شرعية."
أخبار لبنان
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أسرار الصحف 27-04-2024
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