ميقاتي إلتقى السفير المصري وصليبا وبحث مع وزير الطاقة واقع التغذية الكهربائية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وبحث معه شؤون وزارته وواقع التغذية الكهربائية.



واستقبل ميقاتي سفير مصر علاء موسى وبحث معه العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذلها مصر في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وقد شكر رئيس الحكومة للسفير المصري الدور الذي يقوم به عبر "اللجنة الخماسية" للمساهمة في حل ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية.



كما إجتمع مع المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا الذي اطلعه على الوضع الامني في البلاد وآخر المستجدات الامنية.