وزير البيئة يطلق من رأس المتن مشروع أول منتزه طبيعيّ في وادي لامارتين

أطلق وزير البيئة ناصر ياسين مع بلديات المتن الاعلى والجمعيات البيئية، من رأس المتن، مشروع اول منتزه طبيعيّ في لبنان في المجرى الأعلى لنهر بيروت في وادي لامارتين.

وأوضح أنّ المنتزه الطبيعيّ حسب قانون المحميات، هو منطقة واسعة حيث العلاقة بين الانسان والطبيعة عبر السنين قد جعلت من هذه المنطقة مكانًا مميزًا من الناحية الجمالية أو الإيكولوجية أو الثقافية.

وقال: “هذه المنطقة في معظم الأحوال متمتعة بتنوع بيولوجيّ عال وذات تراث طبيعيّ، ثقافيّ ومعالم طبيعية مميزة معترف بها على الصعيد الوطنيّ جديرة بالحماية على المدى الطويل، وهذا ما ينطبق بشكل رائع على وادي لامارتين.”

وأكّد أنّ الوزارة ستعمل مع البلديات والجمعيات البيئية على وضع مخطط تشاركيّ لحماية ولإدارة أراضي المنتزه الطبيعيّ جامعين بين التنمية الاقتصادية وحماية التنوع الطبيعيّ والميزات الثقافية والتراثية التي تتمتع بها المنطقة.