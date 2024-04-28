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وزير الخارجية الفرنسية من الناقورة: سأوصل رسائل وأطرح مقترحات
أخبار لبنان
2024-04-28 | 03:55
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وزير الخارجية الفرنسية من الناقورة: سأوصل رسائل وأطرح مقترحات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب.
وأضاف بعد أن زار قوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان : "إذا نظرت للوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوب لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".
وتابع قائلا "سأوصل رسائل وأطرح مقترحات على السلطات هنا لدفع هذه المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب".
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