رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية يكرّم سفير لبنان لدى الإمارات

خصّ رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت LAU الدكتور ميشال معوض، في المئويّة الأولى على تأسيسها، ورئيس نادي الخريجين في ابوظبي نعيم اسطفان، السفير فؤاد شهاب دندن، سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكريم تقديراً لجهده الدؤوب على الصعيد الدبلوماسي بترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودولة الإمارات، لما فيه خير الشعبين والبلدين، وكذلك لحسن رعايته وفريق السفارة لمصالح اللبنانيين مقيمين وزائرين.



وشكر السفير دندن لرئيس الجامعة ونادي خريجيها، قائلا "أفتخر بهذا التكريم وأعتزّ، وهو مما يحفّزني للمزيد من الجهد في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة".