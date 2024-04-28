الراعي: لو كان لدى مسؤولينا الايمان والمحبة لتجنّبوا الحرب من أجل قضيّة لا علاقة لها بلبنان

أعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن السلطة السياسيّة مؤتمنة على الخير العام، فليفحص المسؤولون المدنيّون والسياسيّون ضمائرهم، إذا كانت في قلوبهم فضيلتا الإيمان بالله ومحبتّه.



واضاف خلال عظة الاحد: "لو كانتا في قلوبهم، لتفانوا في تأمين الخير العام، وأعادوا إلى الدولة مؤسّساتها الدستوريّة الفاعلة والشرعيّة بدءًا بانتخاب رئيس للجمهوريّة، ولسهروا بكلّ قواهم على تجنيب جنوب لبنان وشعبنا الحرب مخلفة الضحايا والجرحى والتهجير والدمار، من أجل قضيّة لا علاقة لها بلبنان وقضيّته وسلامه واستقراره".