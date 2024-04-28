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بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته
أخبار لبنان
2024-04-28 | 06:25
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بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته
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بري لسيجورنيه: لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته
أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن لبنان متمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته وهو ينتظر تسلم الاقتراح الفرنسي تمهيدا لدراسته والرد عليه.
وخلال الزيارة التي دامت 45 دقيقة، قدّم بري إلى سيجورنيه شروحات على الخريطة للخروقات الإسرائيلية التي يتعرّض لها لبنان، وغادر الوزير الفرنسي عين التينة من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
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