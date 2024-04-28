بحثٌ بين ميقاتي ووزير خارجية البحرين في أعمال القمة العربية المقبلة

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني الذي يزور لبنان ليوم واحد، في العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين والوضع في المنطقة وجدول أعمال القمة العربية المقبلة في البحرين.